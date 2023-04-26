В Забайкалье от пожара спасли более 140 домов

В Забайкальском крае пожарные спасли от огня более 140 подворий. Восемь строений уберечь не удалось. Об этом сообщили в МЧС России.

Тушение пожара в селе Баляга в Забайкальском крае. Видео © МЧС России

Пожар в селе Баляга накануне произошёл на деревообрабатывающем предприятии. Ветер перекинул огонь на дома.

"Пожар уничтожил 8 жилых и нежилых строений. Более 140 подворий огнеборцам удалось защитить от огня", — сообщили в МЧС.

В региональном главке ведомства добавили, что сухая трава вокруг не эксплуатируемого мебельного комбината могла загореться от искр после замыкания электропроводов на территории предприятия.