В Забайкалье от пожара спасли более 140 домов
Последствия пожара в селе Баляка Забайкальского края. Фото © МЧС России
В Забайкальском крае пожарные спасли от огня более 140 подворий. Восемь строений уберечь не удалось. Об этом сообщили в МЧС России.
Тушение пожара в селе Баляга в Забайкальском крае. Видео © МЧС России
Пожар в селе Баляга накануне произошёл на деревообрабатывающем предприятии. Ветер перекинул огонь на дома.
"Пожар уничтожил 8 жилых и нежилых строений. Более 140 подворий огнеборцам удалось защитить от огня", — сообщили в МЧС.
В региональном главке ведомства добавили, что сухая трава вокруг не эксплуатируемого мебельного комбината могла загореться от искр после замыкания электропроводов на территории предприятия.
Напомним, похожая ситуация в Свердловской области. Там масштабный пожар охватил посёлок Сосьваи привёл к гибели человека. Тело погибшего было найдено при разборе завалов, рассказали в МЧС.