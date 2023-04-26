Более 130 жилых домов сгорели при пожарах в Свердловской области

В результате шести крупных пожаров в Свердловской области, которые произошли за минувшие сути, сгорело почти 180 строений. В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ отметили, что от огня удалось отстоять более 1,2 тысячи жилых домов.

"Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять от огня более 1200 жилых домов в населённых пунктах Таёжный и Сосьва. При этом в результате пожаров огнём было уничтожено 178 строений, в том числе 134 жилых дома", — указано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Там также добавили, что сгорело 32 нежилых дома, восемь дачных домов, две хозпостройки, магазин и кровля одного многоквартирного жилого дома. Всего к тушению пожаров привлекалось более 380 человек и 112 единиц техники.

Кроме того, в Свердловскую область уже прибыла оперативная группа МЧС РФ под руководством замминистра Ильи Денисова. Она будет координировать работы по тушению пожара и оказанию помощи пострадавшим жителям.