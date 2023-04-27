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26 апреля, 21:18

Жители почти сгоревшего на Урале посёлка назвали виновных в уничтожении их домов

Жители Сосьвы обвинили местную администрацию в создании условий для пожара

<p>Последствия пожаров в посёлке Сосьва. Обложка © LIFE</p>

Последствия пожаров в посёлке Сосьва. Обложка © LIFE

Некоторые жители посёлка Сосьва, частично уничтоженного огнём в Свердловской области, обвинили в произошедшем местную администрацию. По их мнению, власти халатно отнеслись к соблюдению противопожарных норм, не реагировали на заявления о непрекращающихся пожарах у лесопилок. Противопожарные резервуары воды, по словам сельчан, оказались дырявыми.

Жители Сосьвы обвинили в последствиях пожаров местную администрацию. Видео © LIFE

"Мой дом, вот — Ленина, 80 — полностью сгорел, даже трубы. Ничего нету. Вот только 22 числа похоронила мужа, а 25-го дом сгорел. Не осталось никого", — рассказала Лайфу местная жительница, едва сдерживая слёзы.

Другая жительница посёлка на встрече с представителями властями призвала "убрать", "выгнать" местных чиновников из-за случившегося.

Число погибших при пожаре в посёлке Сосьва выросло до двух

Число погибших при пожаре в посёлке Сосьва выросло до двух

Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. Возгорания везде локализованы. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79. Возбуждены уголовные дела.

Анатолий Симоненко
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