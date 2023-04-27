Жители почти сгоревшего на Урале посёлка назвали виновных в уничтожении их домов

Некоторые жители посёлка Сосьва, частично уничтоженного огнём в Свердловской области, обвинили в произошедшем местную администрацию. По их мнению, власти халатно отнеслись к соблюдению противопожарных норм, не реагировали на заявления о непрекращающихся пожарах у лесопилок. Противопожарные резервуары воды, по словам сельчан, оказались дырявыми.

Жители Сосьвы обвинили в последствиях пожаров местную администрацию. Видео © LIFE

"Мой дом, вот — Ленина, 80 — полностью сгорел, даже трубы. Ничего нету. Вот только 22 числа похоронила мужа, а 25-го дом сгорел. Не осталось никого", — рассказала Лайфу местная жительница, едва сдерживая слёзы.

Другая жительница посёлка на встрече с представителями властями призвала "убрать", "выгнать" местных чиновников из-за случившегося.