Жители почти сгоревшего на Урале посёлка назвали виновных в уничтожении их домов
Жители Сосьвы обвинили местную администрацию в создании условий для пожара
Последствия пожаров в посёлке Сосьва. Обложка © LIFE
Некоторые жители посёлка Сосьва, частично уничтоженного огнём в Свердловской области, обвинили в произошедшем местную администрацию. По их мнению, власти халатно отнеслись к соблюдению противопожарных норм, не реагировали на заявления о непрекращающихся пожарах у лесопилок. Противопожарные резервуары воды, по словам сельчан, оказались дырявыми.
Жители Сосьвы обвинили в последствиях пожаров местную администрацию. Видео © LIFE
"Мой дом, вот — Ленина, 80 — полностью сгорел, даже трубы. Ничего нету. Вот только 22 числа похоронила мужа, а 25-го дом сгорел. Не осталось никого", — рассказала Лайфу местная жительница, едва сдерживая слёзы.
Другая жительница посёлка на встрече с представителями властями призвала "убрать", "выгнать" местных чиновников из-за случившегося.
Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. Возгорания везде локализованы. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79. Возбуждены уголовные дела.