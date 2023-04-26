Число погибших при пожаре в посёлке Сосьва выросло до двух

До двух человек увеличилось количество погибших в результате пожара в посёлке Сосьва Свердловской области, сообщает пресс-служба СК России по региону. Ранее было известно об одном 61-летнем погибшем мужчине.

"В ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина [в посёлке Сосьва] обнаружены обгоревшие останки ещё одного человека — предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что что пенсионерка ранее числилась пропавшей без вести.