Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

По словам представителя Кремля, Путин получает регулярные доклады от главы МЧС России Александра Куренкова о текущей ситуации в регионе. Кроме того, Путин уже провёл телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. Сейчас возгорания везде локализованы. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79 домов. В Сосьве при этом погиб один человек — 61-летний мужчина, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждены два уголовных дела.