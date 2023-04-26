КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 11:20

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Российский лидер Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от масштабных пожаров в Свердловской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин получает регулярные доклады от главы МЧС России Александра Куренкова о текущей ситуации в регионе. Кроме того, Путин уже провёл телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимым людей, потерявших кров", — подчеркнул Песков.

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В МВД подтвердили версию Лайфа о причине масштабного пожара в посёлке Сосьва

Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. Сейчас возгорания везде локализованы. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79 домов. В Сосьве при этом погиб один человек — 61-летний мужчина, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждены два уголовных дела.

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Александр Юнашев
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