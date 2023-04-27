После пожара в уральском посёлке Сосьва возбуждены дела по двум статьям

После разрушительного пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области возбуждены уголовные дела по двум статьям — о халатности и о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Работа следователей в посёлке Сосьва в Свердловской области. Видео © СК РФ

"По указанию и.о. руководителя следственного управления Анатолия Дмитриевича Надбитова уголовные дела, возбуждённые по ст.ст. 109 и 293 УК РФ, приняты к производству отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР", — заявили в ведомстве.

На месте ЧП работает следственная группа, в которую вошли в том числе специалисты Главного управления криминалистики СК России. Назначено несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.