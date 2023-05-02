Путин поручил восстановить сгоревшее в уральских посёлках жильё до прихода холодов

Вместе с тем глава государства призвал подумать над тем, что можно сделать для детей из регионов, пострадавших от огня, и как обеспечить им летний отдых. Кроме того, Путин предложил наградить сотрудников колонии в посёлке Сосьва, которые спасли заключённых от огня, несмотря на то, что их дома, как и многие другие, сгорели в пожаре. Само же исправительное учреждение должно быть восстановлено, добавил президент.