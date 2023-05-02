Путин поручил восстановить сгоревшее в уральских посёлках жильё до прихода холодов
Путин дал кабмину ряд поручений после крупных пожаров на Урале
Президент России Владимир Путин поручил членам кабмина обеспечить восстановление пострадавшего от пожара жилья в уральском посёлке Сосьва до начала отопительного сезона. Соответствующее поручение он дал на совещании с правительством.
Вместе с тем глава государства призвал подумать над тем, что можно сделать для детей из регионов, пострадавших от огня, и как обеспечить им летний отдых. Кроме того, Путин предложил наградить сотрудников колонии в посёлке Сосьва, которые спасли заключённых от огня, несмотря на то, что их дома, как и многие другие, сгорели в пожаре. Само же исправительное учреждение должно быть восстановлено, добавил президент.
"Согласен с предложением Константина Анатольевича Чуйченко — нужно представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении ФСИН, несмотря на то, что их собственные дома горели в это время", — сказал Путин.
Напомним, мощные пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Сами жители посёлка обвинили местную администрацию в создании условий для пожара, после чего СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в масштабном пожаре в Сосьве.
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