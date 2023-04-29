Арестован фигурант дела о смертоносном пожаре в уральском посёлке

Серовский районный суд на два месяца заключил под стражу специалиста по безопасности, проходящего фигурантом по делу о смертоносном пожаре в Сосьве Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Серове в отношении специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. Он пробудет под стражей до 26 июня.