Арестован фигурант дела о смертоносном пожаре в уральском посёлке
Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в посёлке Сосьва Свердловской области
Кадры из зала суда. Обложка © t.me / Прокуратура Свердловской области
Серовский районный суд на два месяца заключил под стражу специалиста по безопасности, проходящего фигурантом по делу о смертоносном пожаре в Сосьве Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"В Серове в отношении специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. Он пробудет под стражей до 26 июня.
Обвинение предъявлено согласно статьям УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", а также "Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций".
Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Сами жители посёлка обвинили местную администрацию в создании условий для пожара, после чего СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в масштабном пожаре в Сосьве.