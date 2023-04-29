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29 апреля, 10:38

Арестован фигурант дела о смертоносном пожаре в уральском посёлке

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в посёлке Сосьва Свердловской области

<p>Кадры из зала суда. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sverdlovskprok" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Свердловской области</a></p>

Кадры из зала суда. Обложка © t.me / Прокуратура Свердловской области

Серовский районный суд на два месяца заключил под стражу специалиста по безопасности, проходящего фигурантом по делу о смертоносном пожаре в Сосьве Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Серове в отношении специалиста по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. Он пробудет под стражей до 26 июня.

Обвинение предъявлено согласно статьям УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", а также "Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций".

В пригороде Кургана природный пожар охватил 25 домов

В пригороде Кургана природный пожар охватил 25 домов

Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Сами жители посёлка обвинили местную администрацию в создании условий для пожара, после чего СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в масштабном пожаре в Сосьве.

Ирина Фальке
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