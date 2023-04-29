В пригороде Кургана природный пожар охватил 25 домов

В пригороде Кургана ландшафтный пожар перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в огне 25 строений.

Пожарные борются с огнём в садоводстве "Полянка-2" в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС РФ

"Ландшафтный пожар площадью 5 гектаров перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Огонь охватил 25 строений", — говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлечена авиация МЧС. На месте в ликвидации задействован 61 человек и 21 единица техники.