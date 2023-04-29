В пригороде Кургана природный пожар охватил 25 домов
МЧС: Пожар под Курганом перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2"
В пригороде Кургана ландшафтный пожар перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в огне 25 строений.
Пожарные борются с огнём в садоводстве "Полянка-2" в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС РФ
"Ландшафтный пожар площадью 5 гектаров перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Огонь охватил 25 строений", — говорится в сообщении.
К тушению возгорания привлечена авиация МЧС. На месте в ликвидации задействован 61 человек и 21 единица техники.
Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Telegram / МЧС РФ