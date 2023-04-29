КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 06:04

В пригороде Кургана природный пожар охватил 25 домов

МЧС: Пожар под Курганом перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2"

В пригороде Кургана ландшафтный пожар перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в огне 25 строений.

Пожарные борются с огнём в садоводстве "Полянка-2" в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС РФ

"Ландшафтный пожар площадью 5 гектаров перекинулся на постройки в садоводстве "Полянка-2". Огонь охватил 25 строений", — говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлечена авиация МЧС. На месте в ликвидации задействован 61 человек и 21 единица техники.

В лесах Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В лесах Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Обложка ©

Telegram / МЧС РФ

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Курганская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров