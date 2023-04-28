В лесах Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации
В лесах Курганской области с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, размещёно на официальном сайте регионального правительства.
Мера была принята "в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими температурами на территории Курганской области, способствующими повышению класса пожарной опасности, а также увеличению количества ландшафтных пожаров".
За последние сутки в области зарегистрировано 25 возгораний, 14 из них ликвидированы, остальные локализованы и не представляют опасности для населённых пунктов.
Напомним, в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело около 80 строений, в том числе 30 жилых домов, погибла женщина. Сейчас пожар там потушен. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.