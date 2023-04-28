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28 апреля, 19:42

В лесах Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В лесах Курганской области с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, размещёно на официальном сайте регионального правительства.

Мера была принята "в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими температурами на территории Курганской области, способствующими повышению класса пожарной опасности, а также увеличению количества ландшафтных пожаров".

За последние сутки в области зарегистрировано 25 возгораний, 14 из них ликвидированы, остальные локализованы и не представляют опасности для населённых пунктов.

Разрушительный пожар в курганской деревне уничтожил более 100 строений и убил женщину

Разрушительный пожар в курганской деревне уничтожил более 100 строений и убил женщину

Напомним, в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело около 80 строений, в том числе 30 жилых домов, погибла женщина. Сейчас пожар там потушен. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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ГУ МЧС России по Курганской области

Ольга Платонова
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