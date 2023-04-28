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28 апреля, 00:18

Пожарные ликвидировали открытое горение в курганской деревне Логоушка

Пожарные ликвидировали открытое горение в деревне Логоушка Курганской области. В микрорайоне Утяк в Кургане пожар потушен, сообщили в МЧС РФ.

"На пожаре в Логоушке ликвидировано открытое горение. В Утяке пожар ликвидирован", — сказано в телеграм-канале ведомства.

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Лайф напоминает, что пожар в курганской деревне Логоушка охватил шесть тысяч квадратных метров, также загорелась сухая трава на восьмидесяти гектарах. По предварительной информации, огонь возник из-за искры от проезжавшего тепловоза, попавшей на сухую траву.

Обложка ©

Кадр видео МЧС России

Артур Лапсаков
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