Разрушительный природный пожар перекинулся на завод "Курганстальмост"

Пожар, охвативший деревню Логоушку, перекинулся на территорию завода "Курганстальмост" в Кургане, на данный момент тушение продолжается, сообщил глава области Вадим Шумков.

Эвакуация жителей Логоушки Курганской области из-за пожара. Видео © Ural Mash

"Огонь зашёл на территорию завода "Курганстальмост". Идёт работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров", — написал он в телеграм-канале.