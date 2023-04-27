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27 апреля, 14:34

Разрушительный природный пожар перекинулся на завод "Курганстальмост"

В Курганской области пожар перекинулся с Логоушки на завод "Курганстальмост"

Пожар, охвативший деревню Логоушку, перекинулся на территорию завода "Курганстальмост" в Кургане, на данный момент тушение продолжается, сообщил глава области Вадим Шумков.

Эвакуация жителей Логоушки Курганской области из-за пожара. Видео © Ural Mash

"Огонь зашёл на территорию завода "Курганстальмост". Идёт работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, в курганской деревне Логоушка горят 76 построек, среди них 20 жилых домов, пожар охватил шесть тысяч квадратных метров, также загорелась сухая трава на восьмидесяти гектарах. По предварительной информации, огонь возник из-за искры от проезжавшего тепловоза, попавшей на сухую траву.

Обложка ©

МЧС России

Татьяна Миссуми
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