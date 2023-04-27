Разрушительный природный пожар перекинулся на завод "Курганстальмост"
В Курганской области пожар перекинулся с Логоушки на завод "Курганстальмост"
Пожар, охвативший деревню Логоушку, перекинулся на территорию завода "Курганстальмост" в Кургане, на данный момент тушение продолжается, сообщил глава области Вадим Шумков.
Эвакуация жителей Логоушки Курганской области из-за пожара. Видео © Ural Mash
"Огонь зашёл на территорию завода "Курганстальмост". Идёт работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в курганской деревне Логоушка горят 76 построек, среди них 20 жилых домов, пожар охватил шесть тысяч квадратных метров, также загорелась сухая трава на восьмидесяти гектарах. По предварительной информации, огонь возник из-за искры от проезжавшего тепловоза, попавшей на сухую траву.