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28 апреля, 08:18

Разрушительный пожар в курганской деревне уничтожил более 100 строений и убил женщину

Один человек погиб и более 100 строений сгорело в курганской деревне Логоушка

<p>Последствия пожара в деревне Логоушка Курганской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/skkurgan/1266" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Курганской области</a></p>

Последствия пожара в деревне Логоушка Курганской области. Обложка © Telegram / СУ СКР по Курганской области

Более 100 строений уничтожено в результате пожара в деревне Логоушка Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Накануне на территории населённого пункта Логоушка произошёл техногенный пожар, который распространился на жилые дома и строения. По предварительной информации, огнём уничтожено более ста строений", — заявили в ведомстве.

Сегодня на месте пожара организована работа выездной мобильной приёмной прокуратуры. Отмечается, что всего в Логоушке, а также населённых пунктах Яутла и Утяк сгорели 132 строения, включая 38 жилых домов.

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По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. По данным следствия, при пожаре в Логоушке погибла женщина.

"27 апреля 2023 года в ряде населённых пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлёкшие значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате пожара в деревне Логоушка Кетовского района погибла женщина", — сообщили в СКР.

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Напомним, накануне сообщалось, что природный пожар в Курганской области охватил шесть тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа.

Никита Никонов
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