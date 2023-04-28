Разрушительный пожар в курганской деревне уничтожил более 100 строений и убил женщину

Более 100 строений уничтожено в результате пожара в деревне Логоушка Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Накануне на территории населённого пункта Логоушка произошёл техногенный пожар, который распространился на жилые дома и строения. По предварительной информации, огнём уничтожено более ста строений", — заявили в ведомстве.

Сегодня на месте пожара организована работа выездной мобильной приёмной прокуратуры. Отмечается, что всего в Логоушке, а также населённых пунктах Яутла и Утяк сгорели 132 строения, включая 38 жилых домов.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. По данным следствия, при пожаре в Логоушке погибла женщина.

"27 апреля 2023 года в ряде населённых пунктов Курганской области возникли масштабные пожары, повлёкшие значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате пожара в деревне Логоушка Кетовского района погибла женщина", — сообщили в СКР.