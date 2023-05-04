С иконой против огня: Появились видео бегства жителей села под Тюменью из-за разрушительного пожара
Около 30 домов загорелось в селе Успенка Тюменской области, жителей эвакуируют
В селе Успенка Тюменской области пожар охватил 30 домов, эвакуировано 79 жителей, о пострадавших не сообщается. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Пожар в селе Успенка Тюменской области. Видео © T.me / "Тюмень № 1"
"4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из тридцати жилых домов этого населённого пункта эвакуировано 79 человек", — уточнили в ведомстве.
К тушению привлечено 74 человека и 51 единиц техники, также задействовано два пожарных вертолёта для борьбы с огнём с воздуха. Очевидцы делятся в Сети жуткими кадрами. Огонь быстро распространился и буквально сжёг дотла десятки деревянных построек. Дым виден даже из ближайшего аэропорта, а съёмка с воздуха показала масштаб ЧП.
Пожар в селе Успенка Тюменской области. Видео © VK / "Тюменская область"
Местные жители вынуждены со стороны смотреть, как пожар за минуты уничтожает всё хозяйство. На кадрах женщина рассказывает, что успела с мужем на машине самостоятельно выбраться из пекла, и теперь она уповает на пожарных.
Жители села Успенка Тюменской области. Фото © VK / "Тюменская область"
Также в Сети разошёлся душераздирающий снимок, где бабушка встала на колени с иконой Божией Матери и молится, чтобы спасатели смогли победить огненную стихию. Предварительно, причиной возгорания могла стать тёплая погода и сухая трава.
Ранее пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Местные жители обвинили администрацию в создании условий для пожара, после чего СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых по данному делу. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить восстановление пострадавшего от огня жилья в уральских посёлках.
VK / "Тюменская область"