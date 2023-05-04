С иконой против огня: Появились видео бегства жителей села под Тюменью из-за разрушительного пожара

В селе Успенка Тюменской области пожар охватил 30 домов, эвакуировано 79 жителей, о пострадавших не сообщается. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Пожар в селе Успенка Тюменской области. Видео © T.me / "Тюмень № 1"

"4 мая 2023 года поступило сообщение о распространении верхового пожара в районе с. Успенка (Тюменский район, Тюменская область). Из тридцати жилых домов этого населённого пункта эвакуировано 79 человек", — уточнили в ведомстве.

К тушению привлечено 74 человека и 51 единиц техники, также задействовано два пожарных вертолёта для борьбы с огнём с воздуха. Очевидцы делятся в Сети жуткими кадрами. Огонь быстро распространился и буквально сжёг дотла десятки деревянных построек. Дым виден даже из ближайшего аэропорта, а съёмка с воздуха показала масштаб ЧП.

Пожар в селе Успенка Тюменской области. Видео © VK / "Тюменская область"

Местные жители вынуждены со стороны смотреть, как пожар за минуты уничтожает всё хозяйство. На кадрах женщина рассказывает, что успела с мужем на машине самостоятельно выбраться из пекла, и теперь она уповает на пожарных.

Жители села Успенка Тюменской области. Фото © VK / "Тюменская область"