МЧС: В 16 населённых пунктах пожары почти за неделю повредили свыше 630 строений

В период с 25 апреля по 2 мая 16 населённых пунктов в шести регионах России пострадали от пожаров. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава МЧС Александр Куренков.

По словам руководителя ведомства, огнём было повреждено более 633 строений, среди них 244 жилых дома. Наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской области, где сухая погода с порывами ветра свыше 16 метров в секунду стала причиной быстрого распространения огня внутри населённых пунктов Сосьва, Таёжный, Неустроева, Висим, Карпинск и Прогресс.

Как указал Куренков, пожароопасный сезон начался уже в 78 субъектах РФ. Также глава МЧС РФ добавил, что ухудшение пожарной обстановки ожидается в 22 регионах страны, в том числе в ряде субъектов на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье.

"По данным МЧС РФ и Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах: на Дальнем Востоке — юго-западная часть Республики Саха (Якутия) и Приморский край, Амурская область и Еврейская автономная область; в Сибири — Красноярский и Алтайский край, Новосибирская и Омская области; на Урале — Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области", — сообщил Куренков.

Кроме того, отметил он, ухудшение пожарной ситуации ожидается в Татарстане и Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Самарской и Оренбургской областях, а также в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.