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1 мая, 16:26

В Забайкалье потушили масштабный пожар, уничтоживший несколько домов

МЧС: Пожар в городе Борзя Забайкальского края ликвидирован

Масштабный пожар в городе Борзя Забайкальского края ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ, опубликовав видео с места.

Работа пожарных на месте возгорания в городе Борзя Забайкальского края. Видео © Telegram / МЧС России

"В 17:45 на месте пожара в городе Борзя Забайкальского края объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разборка строений", — отметили в ведомстве.

Тем временем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Забайкальскому краю Алексею Вольному представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбуждено по статье "Халатность". В ведомстве отметили, что в результате пожара 13 человек, среди которых пятеро детей, лишились жилья. Повреждения получили и объекты городской инфраструктуры.

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Лайф напоминает, что масштабный пожар охватил котельную, магазин и несколько домов в Забайкалье. Для ликвидации привлекалась помощь из соседних населённых пунктов.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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