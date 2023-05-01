В Забайкалье потушили масштабный пожар, уничтоживший несколько домов
МЧС: Пожар в городе Борзя Забайкальского края ликвидирован
Масштабный пожар в городе Борзя Забайкальского края ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ, опубликовав видео с места.
Работа пожарных на месте возгорания в городе Борзя Забайкальского края. Видео © Telegram / МЧС России
"В 17:45 на месте пожара в городе Борзя Забайкальского края объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся проливка и разборка строений", — отметили в ведомстве.
Тем временем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Забайкальскому краю Алексею Вольному представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбуждено по статье "Халатность". В ведомстве отметили, что в результате пожара 13 человек, среди которых пятеро детей, лишились жилья. Повреждения получили и объекты городской инфраструктуры.
Лайф напоминает, что масштабный пожар охватил котельную, магазин и несколько домов в Забайкалье. Для ликвидации привлекалась помощь из соседних населённых пунктов.
Telegram / МЧС России