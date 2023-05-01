Новый масштабный пожар охватил жилые дома в Забайкалье

В городе Борзя в Забайкальском крае загорелись десять жилых домов, магазин и котельная. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар охватил котельную в городе Борзя Забайкальского края. Видео © Telegram / ЗабТЭК

Сотрудники МЧС России по Забайкалью уже находятся на месте возгорания жилых домов. Площадь пожара пока устанавливается, информация о пострадавших не поступала. Для ликвидации огня на место направлена из населённого пункта Краснокаменска аэромобильная группа МЧС в количестве 20 спасателей и трёх единиц техники. В готовность уже приводится вертолёт Ми-8 для переброски личного состава.

В это время загорелась и модульная котельная, сообщает в телеграм-канале пресс-служба ресурсоснабжающей компании "ЗабТЭК". Её сотрудники самостоятельно тушат огонь, но работы осложняет шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. По факту возгорания жилых домов в Борзе забайкальские следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".