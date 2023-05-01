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1 мая, 08:57

"Очень жутко": Опубликовано видео с последствиями нового пожара в Забайкалье

В Забайкальском крае локализовали пожар в городе Борзе

От десяти жилых домов, которые сгорели в городе Борзя Забайкальского края в результате мощного пожара, остались лишь печные трубы и пепел. Видео с места происшествия опубликовал телеканал "Звезда".

Последствия пожара в забайкальском городе Борзе. Видео © Телеканал "Звезда"

"Очень жутко... Тяжело, конечно, переживать такое. Жили здесь пятеро детей и двое взрослых", — поделилась автор видео.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в телеграм-канале сообщила, что пожар локализован, но тушение осложняется ветром, порывы которого достигают скорости 23 метра в секунду. Для борьбы с огнём привлечено 60 человек и 9 единиц техники, скоро прибудет ещё помощь. Угрозы соседним строениям нет.

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Ранее сообщалось, что новый масштабный пожар охватил котельную, магазин и несколько домов в Забайкалье. Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Для ликвидации привлекалась помощь из соседних населённых пунктов. По факту возгорания жилых домов в Борзе забайкальские следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Светлана Оперук
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