В Туле масштабный пожар охватил здание с автосервисами

В Туле в здании с автосервисами вспыхнул пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"30 апреля 2023 года в 18:15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: городской округ Тула, проезд Тимирязева", — рассказали в ведомстве.

На месте инцидента работают пожарные, они принимают усилия для ликвидации огня. Уточняется, что угроза распространения пламени отсутствует.