В Туле масштабный пожар охватил здание с автосервисами
Пожар в здании с автосервисами. Фото © ГУ МЧС России по Тульской области
В Туле в здании с автосервисами вспыхнул пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
"30 апреля 2023 года в 18:15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: городской округ Тула, проезд Тимирязева", — рассказали в ведомстве.
На месте инцидента работают пожарные, они принимают усилия для ликвидации огня. Уточняется, что угроза распространения пламени отсутствует.
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