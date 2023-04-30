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30 апреля, 17:09

В Туле масштабный пожар охватил здание с автосервисами

<p>Пожар в здании с автосервисами. Фото © <a href="https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5005303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Тульской области</a></p>

Пожар в здании с автосервисами. Фото © ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле в здании с автосервисами вспыхнул пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"30 апреля 2023 года в 18:15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: городской округ Тула, проезд Тимирязева", — рассказали в ведомстве.

На месте инцидента работают пожарные, они принимают усилия для ликвидации огня. Уточняется, что угроза распространения пламени отсутствует.

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Илья Суриков
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