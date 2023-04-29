В Петербурге загорелся мясокомбинат "Самсон"

Огонь охватил 200 квадратных метров площади в здании мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, 13 в Петербурге. Первые сообщения о возгорании поступили в местное отделение МЧС примерно в 17:30, в 17:49 данные о пожаре подтвердились, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".

Общая площадь возгорания составляет почти 200 квадратных метров, в тушении огня задействовано 28 пожарных и семь спецмашин. По предварительным данным, пострадавших нет.