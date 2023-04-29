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29 апреля, 17:42

В Петербурге загорелся мясокомбинат "Самсон"

Пожар площадью 200 квадратов вспыхнул на мясокомбинате "Самсон" в Петербурге

<p>Пожарные тушат огонь в здании мясокомбината "Самсон" в Санкт-Петербурге. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/04/29/na-moskovskom-shosse-zagorelsya-zavod-samson-na-ploshhadi-200-kvadratov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Пожарные тушат огонь в здании мясокомбината "Самсон" в Санкт-Петербурге. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Огонь охватил 200 квадратных метров площади в здании мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, 13 в Петербурге. Первые сообщения о возгорании поступили в местное отделение МЧС примерно в 17:30, в 17:49 данные о пожаре подтвердились, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".

Общая площадь возгорания составляет почти 200 квадратных метров, в тушении огня задействовано 28 пожарных и семь спецмашин. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Ирина Фальке
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