В Петербурге загорелся мясокомбинат "Самсон"
Пожар площадью 200 квадратов вспыхнул на мясокомбинате "Самсон" в Петербурге
Пожарные тушат огонь в здании мясокомбината "Самсон" в Санкт-Петербурге. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
Огонь охватил 200 квадратных метров площади в здании мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, 13 в Петербурге. Первые сообщения о возгорании поступили в местное отделение МЧС примерно в 17:30, в 17:49 данные о пожаре подтвердились, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".
Общая площадь возгорания составляет почти 200 квадратных метров, в тушении огня задействовано 28 пожарных и семь спецмашин. По предварительным данным, пострадавших нет.
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