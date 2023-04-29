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29 апреля, 05:37

Бабушка и двое внуков погибли при пожаре под Волгоградом

СК: Тела женщины и двоих её внуков найдены на месте пожара под Волгоградом

<p>Дом в посёлке Ильёвка, где произошёл пожар. © Telegram / <a href="https://t.me/volgoproc_pravo/1374" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Волгоградской области</a></p>

Дом в посёлке Ильёвка, где произошёл пожар. © Telegram / Прокуратура Волгоградской области

В Волгоградской области женщина и двое её внуков погибли при пожаре. Об этом сообщает региональное СУ СКР РФ.

Трагедия произошла в частном доме в посёлке Ильёвка Калачёвского района в ночь на 29 апреля. В ходе тушения возгорания были обнаружены тела бабушки (1959 г.р.) и двоих её внуков (2008 и 2010 г.р.). По предварительной информации, пожар мог начаться из-за неисправной проводки. Следователи проводят проверку.

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Ранее СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в масштабном пожаре в Сосьве. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Жители посёлка обвинили местную администрацию в создании условий для пожара.

Никита Никонов
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