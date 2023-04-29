Бабушка и двое внуков погибли при пожаре под Волгоградом
СК: Тела женщины и двоих её внуков найдены на месте пожара под Волгоградом
Дом в посёлке Ильёвка, где произошёл пожар. © Telegram / Прокуратура Волгоградской области
В Волгоградской области женщина и двое её внуков погибли при пожаре. Об этом сообщает региональное СУ СКР РФ.
Трагедия произошла в частном доме в посёлке Ильёвка Калачёвского района в ночь на 29 апреля. В ходе тушения возгорания были обнаружены тела бабушки (1959 г.р.) и двоих её внуков (2008 и 2010 г.р.). По предварительной информации, пожар мог начаться из-за неисправной проводки. Следователи проводят проверку.
Ранее СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в масштабном пожаре в Сосьве. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Жители посёлка обвинили местную администрацию в создании условий для пожара.