КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 11:58

МЧС привлекло к тушению пожаров в Курганской области авиацию

К тушению природных пожаров в Курганской области привлекается авиация МЧС России. В ликвидации возгораний, в частности, участвует самолёт-амфибия Бе-200 ЧС.

Тушение пожаров в Курганской области. Видео © t.me / mchs_official

"Работают вертолёт Ми-8, самолёт-амфибия Бе-200 ЧС и Ил-76, а также пожарно-спасательные подразделения", — отметили в пресс-службе ведомства.

Природные пожары бушуют вблизи трёх сёл региона, уточнили в МЧС. Очаги возгорания есть в Альменевском муниципальном округе (у села Иванково), Шумихинском муниципальном округе (село Птичье) и Мишкинском муниципальном округе (село Мыркайское).

В пригороде Кургана природный пожар охватил 25 домов

В пригороде Кургана природный пожар охватил 25 домов

Всего в борьбе с возгораниями в регионе занято 677 человек и 79 единиц техники.

Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В лесах Курганской области с 28 апреля введён режим чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

t.me / mchs_official

Иван Косицын
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Курганская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров