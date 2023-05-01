МЧС привлекло к тушению пожаров в Курганской области авиацию

К тушению природных пожаров в Курганской области привлекается авиация МЧС России. В ликвидации возгораний, в частности, участвует самолёт-амфибия Бе-200 ЧС.

Тушение пожаров в Курганской области. Видео © t.me / mchs_official

"Работают вертолёт Ми-8, самолёт-амфибия Бе-200 ЧС и Ил-76, а также пожарно-спасательные подразделения", — отметили в пресс-службе ведомства.

Природные пожары бушуют вблизи трёх сёл региона, уточнили в МЧС. Очаги возгорания есть в Альменевском муниципальном округе (у села Иванково), Шумихинском муниципальном округе (село Птичье) и Мишкинском муниципальном округе (село Мыркайское).