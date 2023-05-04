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4 мая, 07:37

Глава Сосьвы Макаров добровольно ушёл в отставку после пожара в посёлке

Глава выгоревшего посёлка Сосьва Свердловской области Геннадий Макаров добровольно ушёл в отставку. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник и добавляет, что уже завтра депутаты местной думы и представители губернатора Евгения Куйвашева рассмотрят заявление чиновника.

"Главе дали понять, что его [чиновничья] карьера окончена", — пояснил собеседник издания.

По его словам, с Макаровым был проведён серьёзный разговор самим губернатором, состоявшийся сразу после трагедии в конце апреля. В администрации Сосьвы не стали скрывать, что глава посёлка действительно подал в отставку.

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Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. В Сосьве у огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов. В результате возгорания погибло два человека и сгорело более сотни домов. Местные жители обвинили администрацию в создании условий для пожара, после чего СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых по данному делу. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить восстановление пострадавшего от огня жилья в уральских посёлках.

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Татьяна Миссуми
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