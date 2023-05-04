Глава Сосьвы Макаров добровольно ушёл в отставку после пожара в посёлке

Глава выгоревшего посёлка Сосьва Свердловской области Геннадий Макаров добровольно ушёл в отставку. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник и добавляет, что уже завтра депутаты местной думы и представители губернатора Евгения Куйвашева рассмотрят заявление чиновника.

По его словам, с Макаровым был проведён серьёзный разговор самим губернатором, состоявшийся сразу после трагедии в конце апреля. В администрации Сосьвы не стали скрывать, что глава посёлка действительно подал в отставку.