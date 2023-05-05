Чёрный беспризорный кот чудом спасся при пожаре на Урале и обрёл дом

Во время тушения крупного пожара на территории промзоны в Екатеринбурге огнеборцы спасли кота. Чёрный пушистик сам выполз навстречу пожарным со складам, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарный несёт спасённого кота. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Свердловской области

"Он еле дышал. Огнеборцы облили кота водой и вынесли в безопасную зону, подальше от дыма. Животное успокоили, отряхнули от сажи и пепла и передали неравнодушной гражданке из местных, изъявившей желание забрать кота себе", — поделились историей со счастливым концом в телеграм-канале управления.

Женщина, забравшая кота. Фото © Telegram / ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила 4000 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.