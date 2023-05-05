Чёрный беспризорный кот чудом спасся при пожаре на Урале и обрёл дом
В Екатеринбурге пожарные спасли с горящего склада чуть не задохнувшегося кота
Во время тушения крупного пожара на территории промзоны в Екатеринбурге огнеборцы спасли кота. Чёрный пушистик сам выполз навстречу пожарным со складам, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарный несёт спасённого кота. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Свердловской области
"Он еле дышал. Огнеборцы облили кота водой и вынесли в безопасную зону, подальше от дыма. Животное успокоили, отряхнули от сажи и пепла и передали неравнодушной гражданке из местных, изъявившей желание забрать кота себе", — поделились историей со счастливым концом в телеграм-канале управления.
Женщина, забравшая кота. Фото © Telegram / ГУ МЧС по Свердловской области
Площадь пожара составила 4000 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
Ранее в Туве отключили от электричества несколько улиц посёлка ради спасения кота. После того как пушистика сняли с опоры ЛЭП, его взяли в семью местные жители. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.
Telegram / ГУ МЧС по Свердловской области