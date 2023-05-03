КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 07:33

Под Тверью местные жители спасли козу, которая едва не стала жертвой сатанистов

Под Тверью поймали сатанистов, которые устраивали кровавые обряды на кладбище

<p>На кладбище в Тверской области задержали сатанистов с козой. Фото © VK /<a href="https://vk.com/wall-187807361_10335?z=photo-187807361_457242259/08dbbcd17a094293b0" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> дер. Николо-Малица Тверская область</a></p>

На кладбище в Тверской области задержали сатанистов с козой. Фото © VK / дер. Николо-Малица Тверская область

В деревне Николо-Малица Тверской области жители поймали сатанистов, которые собирались ночью на кладбище совершить ритуальный обряд с козой, свечами и ножом. Фото задержанных появились в Сети.

Задержанные сатанисты на кладбище в Тверской области. Фото © VK / дер. Николо-Малица Тверская область

Задержанные сатанисты на кладбище в Тверской области. Фото © VK / дер. Николо-Малица Тверская область

С апреля сельчане стали находить на кладбище шерсть животных, следы крови, подкопы к могилам. Они решили самостоятельно выследить нарушителей и начали караулить их по ночам. Ночью 1 мая им удалось поймать двух мужчин с козой, которую те вели на верёвке. У злоумышленников также были свечи, нож, зеркала, лопата и даже сигнальные ракеты.

Как рассказали очевидцы, поймать сатанистов удалось прямо у валуна, где до этого неоднократно находили следы крови и воска. Козу удалось спасти. Теперь делом занялась полиция.

В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и нашли заживо похороненную женщину

В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и нашли заживо похороненную женщину

Ранее Лайф писал, что двое школьников разбили более 50 надгробий на кладбище в городе Балашове Саратовской области. Они объяснили, что сделали это из хулиганских побуждений.

Татьяна Миссуми
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