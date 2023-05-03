Под Тверью местные жители спасли козу, которая едва не стала жертвой сатанистов

В деревне Николо-Малица Тверской области жители поймали сатанистов, которые собирались ночью на кладбище совершить ритуальный обряд с козой, свечами и ножом. Фото задержанных появились в Сети.

Задержанные сатанисты на кладбище в Тверской области. Фото © VK / дер. Николо-Малица Тверская область

С апреля сельчане стали находить на кладбище шерсть животных, следы крови, подкопы к могилам. Они решили самостоятельно выследить нарушителей и начали караулить их по ночам. Ночью 1 мая им удалось поймать двух мужчин с козой, которую те вели на верёвке. У злоумышленников также были свечи, нож, зеркала, лопата и даже сигнальные ракеты.

Как рассказали очевидцы, поймать сатанистов удалось прямо у валуна, где до этого неоднократно находили следы крови и воска. Козу удалось спасти. Теперь делом занялась полиция.