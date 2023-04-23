Два подростка разбили более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

Двое школьников разбили более 50 надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Школьники разбили надгробные плиты в Балашове Саратовской области. Фото © T.me / Балашовский район. Администрация

"Установлена причастность к совершению данного правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений", — уточнили в ведомстве.

Вандалы пробрались на старое Ветлянское кладбище накануне поздно вечером и надругались над могилами. Надгробные плиты они разбивали о землю, а ограды ломали. Наутро разрушения обнаружил сторож. Районная администрация сообщила, что повреждено более 50 надгробий.