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23 апреля, 13:35

Два подростка разбили более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

<p>Школьники разбили надгробные плиты в Балашове Саратовской области. Фото © T.me / <a href="https://t.me/balashovmr/7040?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Балашовский район. Администрация</a></p>

Школьники разбили надгробные плиты в Балашове Саратовской области. Фото © T.me / Балашовский район. Администрация

Двое школьников разбили более 50 надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Школьники разбили надгробные плиты в Балашове Саратовской области. Фото © T.me / Балашовский район. Администрация

Школьники разбили надгробные плиты в Балашове Саратовской области. Фото © T.me / Балашовский район. Администрация

"Установлена причастность к совершению данного правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений", — уточнили в ведомстве.

Вандалы пробрались на старое Ветлянское кладбище накануне поздно вечером и надругались над могилами. Надгробные плиты они разбивали о землю, а ограды ломали. Наутро разрушения обнаружил сторож. Районная администрация сообщила, что повреждено более 50 надгробий.

Памятник Жириновскому открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище

Памятник Жириновскому открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище

А ранее сообщалось, что в Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и нашли заживо похороненную женщину.

Татьяна Миссуми
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