Два подростка разбили более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области
Школьники разбили надгробные плиты в Балашове Саратовской области. Фото © T.me / Балашовский район. Администрация
Двое школьников разбили более 50 надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Школьники разбили надгробные плиты в Балашове Саратовской области. Фото © T.me / Балашовский район. Администрация
"Установлена причастность к совершению данного правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений", — уточнили в ведомстве.
Вандалы пробрались на старое Ветлянское кладбище накануне поздно вечером и надругались над могилами. Надгробные плиты они разбивали о землю, а ограды ломали. Наутро разрушения обнаружил сторож. Районная администрация сообщила, что повреждено более 50 надгробий.
А ранее сообщалось, что в Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и нашли заживо похороненную женщину.