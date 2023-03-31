В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и нашли заживо похороненную женщину

Как рассказала пострадавшая, двое мужчин в масках отвели её на кладбище, а затем избили и положили в гробницу. Могилу они запечатали цементом и кирпичами. По версии военной полиции, женщина занималась распространением наркотиков, но в этот раз потеряла товар. По этой причине она и стала жертвой преступников. При этом в гражданской полиции назвали мотивом конфликт из-за огнестрельного оружия. Указывается, что правоохранители уже установили личности преступников и теперь ищут их.