В Бразилии могильщики услышали крики на кладбище и нашли заживо похороненную женщину
В Бразилии работники кладбища спасли заживо похороненную в могиле женщину
В бразильском муниципалитете Висконди-ду-Риу-Бранку работники кладбища Cemiterio Municipal нашли в одной из могил заживо похороненную женщину. Об этом сообщила газета The Mirror.
Могильщики услышали крики о помощи и, обнаружив женщину, вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители вызволили пострадавшую. Позднее её доставили в больницу для лечения травм головы.
Как рассказала пострадавшая, двое мужчин в масках отвели её на кладбище, а затем избили и положили в гробницу. Могилу они запечатали цементом и кирпичами. По версии военной полиции, женщина занималась распространением наркотиков, но в этот раз потеряла товар. По этой причине она и стала жертвой преступников. При этом в гражданской полиции назвали мотивом конфликт из-за огнестрельного оружия. Указывается, что правоохранители уже установили личности преступников и теперь ищут их.
Ранее мумифицированные тела 85-летней пенсионерки и её дочери нашли перед сносом дома в Мосрентгене. Столичные следователи начали проверку по этому факту. По данным экспертов, женщины умерли примерно в августе 2022 года.
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