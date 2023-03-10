Мумии москвички и её убитой дочери нашли в замурованной квартире перед сносом дома

Мумифицированные тела 85-летней пенсионерки и её 58-летней дочери нашли в квартире дома в посёлке завода "Мосрентген" перед сносом. Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник, женщины скончались около года назад.

ГСУ СК по Москве начало проверку по факту жуткой находки. Причины и обстоятельства гибели женщин устанавливаются. Согласно данным МК, тела лежали на кроватях, а дверь в квартиру была заварена. По версии следствия, дочь могла быть убита — на её голове был мусорный пакет, перемотанный скотчем. Эксперты полагают, что женщины умерли примерно в августе 2022 года.