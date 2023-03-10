Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 11:04

Мумии москвички и её убитой дочери нашли в замурованной квартире перед сносом дома

Мумифицированные тела 85-летней пенсионерки и дочери нашли перед сносом дома в Мосрентгене

Мумифицированные тела 85-летней пенсионерки и её 58-летней дочери нашли в квартире дома в посёлке завода "Мосрентген" перед сносом. Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник, женщины скончались около года назад.

ГСУ СК по Москве начало проверку по факту жуткой находки. Причины и обстоятельства гибели женщин устанавливаются. Согласно данным МК, тела лежали на кроватях, а дверь в квартиру была заварена. По версии следствия, дочь могла быть убита — на её голове был мусорный пакет, перемотанный скотчем. Эксперты полагают, что женщины умерли примерно в августе 2022 года.

Женщина полезла в шкаф за ёлкой, а нашла мумию пропавшего мужа

Женщина полезла в шкаф за ёлкой, а нашла мумию пропавшего мужа

А ранее мумию актёра из "Папиных дочек" Владимира Ипатова нашли в квартире спустя месяц после смерти. Позже стала известна причина его гибели.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров