Названа причина смерти актёра "Папиных дочек", мумию которого нашли в квартире в Москве

Причиной смерти актёра Владимира Ипатова, тело которого накануне нашли в квартире на юго-западе Москвы, является острая сердечная недостаточность. Об этом узнал ТАСС от источника в медицинских службах.

"По предварительным данным, причиной смерти Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность", — уточнил собеседник агентства и подтвердил, что в связи с наступлением смерти артиста около месяца назад на теле уже появились гнилостные изменения.