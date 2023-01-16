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16 января, 14:20

Названа причина смерти актёра "Папиных дочек", мумию которого нашли в квартире в Москве

Названа причина смерти актёра "Папиных дочек" Ипатова, тело которого нашли в Москве

<p>Владимир Ипатов. Обложка © Кадр из сериала "Следствие любви", режиссёр — Андрей Мармонтов, сценарист — Ольга Жабина / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/389901/foto/m119214/821302/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Владимир Ипатов. Обложка © Кадр из сериала "Следствие любви", режиссёр — Андрей Мармонтов, сценарист — Ольга Жабина / kino-teatr.ru

Причиной смерти актёра Владимира Ипатова, тело которого накануне нашли в квартире на юго-западе Москвы, является острая сердечная недостаточность. Об этом узнал ТАСС от источника в медицинских службах.

"По предварительным данным, причиной смерти Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность", — уточнил собеседник агентства и подтвердил, что в связи с наступлением смерти артиста около месяца назад на теле уже появились гнилостные изменения.

По факту трагедии правоохранителями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Как сообщалось ранее, известного по сериалам "Папины дочки", "Интерны" и "Физрук" актёра начали искать после заявления дочери. Полицейские прибыли по месту жительства актёра, вскрыли дверь и обнаружили его мёртвым.

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