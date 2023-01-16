Названа причина смерти актёра "Папиных дочек", мумию которого нашли в квартире в Москве
Названа причина смерти актёра "Папиных дочек" Ипатова, тело которого нашли в Москве
Владимир Ипатов. Обложка © Кадр из сериала "Следствие любви", режиссёр — Андрей Мармонтов, сценарист — Ольга Жабина / kino-teatr.ru
Причиной смерти актёра Владимира Ипатова, тело которого накануне нашли в квартире на юго-западе Москвы, является острая сердечная недостаточность. Об этом узнал ТАСС от источника в медицинских службах.
"По предварительным данным, причиной смерти Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность", — уточнил собеседник агентства и подтвердил, что в связи с наступлением смерти артиста около месяца назад на теле уже появились гнилостные изменения.
По факту трагедии правоохранителями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Как сообщалось ранее, известного по сериалам "Папины дочки", "Интерны" и "Физрук" актёра начали искать после заявления дочери. Полицейские прибыли по месту жительства актёра, вскрыли дверь и обнаружили его мёртвым.