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16 января, 14:14

За штурвалом упавшего в Непале самолёта была вдова лётчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад

Reuters: Пилотом упавшего в Непале самолёта оказалась вдова лётчика, погибшего 16 лет назад

За штурвалом потерпевшего крушение самолёта в Непале была Анджу Хативада — вдова лётчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines Сударшана Бартаула.

"Её муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолёта Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле", сказал он.

Хативада — второй пилот трагического рейса из Катманду, она "обучалась пилотированию на деньги, которые получила от страховки после смерти мужа", рассказали в авиакомпании.

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Напомним, летевший в Покхару из Катманду самолёт потерпел крушение 15 января. На борту были 72 человека, среди них четверо россиян. В авиакомпании Yeti Airlines сообщили о гибели всех находившихся на борту, опровергнув информацию о якобы двух выживших непальцах. На месте крушения нашли чёрные ящики. Власти Непала создали комиссию по расследованию причин катастрофы. Предварительная версия — техническая неисправность судна.

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Twitter / upwardnewshq

Татьяна Миссуми
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