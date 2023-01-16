За штурвалом упавшего в Непале самолёта была вдова лётчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад
Reuters: Пилотом упавшего в Непале самолёта оказалась вдова лётчика, погибшего 16 лет назад
За штурвалом потерпевшего крушение самолёта в Непале была Анджу Хативада — вдова лётчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines Сударшана Бартаула.
"Её муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолёта Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле", — сказал он.
Хативада — второй пилот трагического рейса из Катманду, она "обучалась пилотированию на деньги, которые получила от страховки после смерти мужа", рассказали в авиакомпании.
Напомним, летевший в Покхару из Катманду самолёт потерпел крушение 15 января. На борту были 72 человека, среди них четверо россиян. В авиакомпании Yeti Airlines сообщили о гибели всех находившихся на борту, опровергнув информацию о якобы двух выживших непальцах. На месте крушения нашли чёрные ящики. Власти Непала создали комиссию по расследованию причин катастрофы. Предварительная версия — техническая неисправность судна.
Twitter / upwardnewshq