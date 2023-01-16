За штурвалом упавшего в Непале самолёта была вдова лётчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад

За штурвалом потерпевшего крушение самолёта в Непале была Анджу Хативада — вдова лётчика, погибшего в авиакатастрофе 16 лет назад. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines Сударшана Бартаула.

"Её муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолёта Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле", — сказал он.