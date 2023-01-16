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16 января, 14:09

Уволенному Назарову нашли замену в "Мастере и Маргарите"

Анатолий Кот заменит уволенного Дмитрия Назарова в роли Воланда в "Мастере и Маргарите" на сцене МХТ им. Чехова

Артист Театра сатиры Анатолий Кот заменит уволенного из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова в спектакле "Мастер и Маргарита". Эту информацию изданию "Газета.ru" подтвердил сам актёр. В постановке 29 января он сыграет роль Воланда.

"Больше мне комментировать пока нечего", сказал Кот.

СМИ: Назаров продолжал зарабатывать на госконтрактах после заявлений с критикой СВО

СМИ: Назаров продолжал зарабатывать на госконтрактах после заявлений с критикой СВО

Ранее стало известно, что народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Поводом для увольнения Назарова из театра стали его многочисленные нелестные высказывания о специальной военной операции и антироссийские настроения. Позже в МХТ имени Чехова отменили спектакль "Лес", в котором играл Назаров.

Кроме того, он был занят в спектаклях "Дворянское гнездо", "Дуэль", "Свидетель обвинения", "Дорогое сокровище" и "Спящий принц".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Алексей Берковиц

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