Уволенному Назарову нашли замену в "Мастере и Маргарите"
Анатолий Кот заменит уволенного Дмитрия Назарова в роли Воланда в "Мастере и Маргарите" на сцене МХТ им. Чехова
Артист Театра сатиры Анатолий Кот заменит уволенного из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова в спектакле "Мастер и Маргарита". Эту информацию изданию "Газета.ru" подтвердил сам актёр. В постановке 29 января он сыграет роль Воланда.
"Больше мне комментировать пока нечего", — сказал Кот.
Ранее стало известно, что народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Поводом для увольнения Назарова из театра стали его многочисленные нелестные высказывания о специальной военной операции и антироссийские настроения. Позже в МХТ имени Чехова отменили спектакль "Лес", в котором играл Назаров.
Кроме того, он был занят в спектаклях "Дворянское гнездо", "Дуэль", "Свидетель обвинения", "Дорогое сокровище" и "Спящий принц".
ТАСС / Сергей Савостьянов