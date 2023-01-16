Уволенному Назарову нашли замену в "Мастере и Маргарите"

Артист Театра сатиры Анатолий Кот заменит уволенного из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова в спектакле "Мастер и Маргарита". Эту информацию изданию "Газета.ru" подтвердил сам актёр. В постановке 29 января он сыграет роль Воланда.

"Больше мне комментировать пока нечего", — сказал Кот.