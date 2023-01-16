ЕС хочет отказаться от платы за пролёт авиакомпаний над Сибирью

Европейская комиссия хочет, чтобы Россия отказалась от выплат, которые взимают с международных авиакомпаний за пролёты по маршрутам над Сибирью. Об этом заявил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

"Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти", — цитирует Хололея агентство Reuters.