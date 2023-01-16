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16 января, 14:04

ЕС хочет отказаться от платы за пролёт авиакомпаний над Сибирью

Еврокомиссия призвала РФ отказаться от сбора с авиакомпаний оплаты за полёты над Сибирью

Европейская комиссия хочет, чтобы Россия отказалась от выплат, которые взимают с международных авиакомпаний за пролёты по маршрутам над Сибирью. Об этом заявил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

"Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти", цитирует Хололея агентство Reuters.

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Напомним, страны Евросоюза в конце февраля 2022 года закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов из-за начала СВО на Украине. Также они перестали летать через территорию РФ. При этом к концу года на Западе заговорили о необходимости возобновить полёты над Россией. Например, за выступил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

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Александра Вишнякова
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