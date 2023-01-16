Вологодских чиновников попросили отказаться от отдыха за границей
Вологодский губернатор Кувшинников порекомендовал чиновникам отказаться от отдыха за границей
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал чиновникам отказаться от отдыха за границей. По его словам, подобное поведение недопустимо в нынешних условиях.
"В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии считаю недопустимым... Поэтому ещё раз настоятельно рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и посвятить всё своё рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается", — сказал он в ходе оперативного совещания и заседания областного правительства.
Поводом для высказывания регионального главы стал резонансный случай с депутатом Законодательного собрания Вологодской области Денисом Долженко, который выложил фото с пробежки в Дубае. Олег Кувшинников раскритиковал его поведение, сославшись на проводимую спецоперацию на Украине. Позже народного избранника исключили из сторонников партии "Единая Россия" и пообещали лишить должности.
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