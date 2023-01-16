Вологодских чиновников попросили отказаться от отдыха за границей

"В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии считаю недопустимым... Поэтому ещё раз настоятельно рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и посвятить всё своё рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается", — сказал он в ходе оперативного совещания и заседания областного правительства.