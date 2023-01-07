"Я очень зол": Курский губернатор возмутился "видеоприветом" из Мексики местного депутата

Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева и назвал его неуместным из-за опубликованного в Сети видеопривета из Мексики. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

"Так же, как и тысячи моих земляков, возмущён видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живём в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более народных избранников", — написал Старовойт.

Глава региона выразил надежду, что этичность поведения парламентария оценит соответствующая комиссия областной думы, также будут проведены беседы со стороны правительства региона. Старовойт же такое поведение назвал неуместным.

"И да, я очень зол", — заключил курский губернатор.

Поводом для такой реакции стало видеообращение Васильева, в котором он поздравлял жителей региона с Новым годом, находясь в Мексике. На видео он произносит пожелания землякам и делает себе коктейль.