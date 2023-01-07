Россияне должны будут предъявить справку о вакцинации от ковида для полёта в Таиланд
Azur Air: Вылетающим в Таиланд россиянам потребуется справка о вакцинации от коронавируса
С 9 января сесть в самолёт, отправляющийся в Таиланд, могут только те, кто подтвердил вакцинацию от ковида. Об этом сообщает российская авиакомпания Azur Air.
"Пассажирам старше 18 лет для регистрации на самолёт в Таиланд с 9 января потребуется справка о вакцинации или выздоровлении от коронавируса", — говорится в сообщении.
Как отмечается, для въезда в страну подойдут справки о любых вакцинах, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда. Страну также можно посетить, если есть подтверждение о том, что человек переболел коронавирусом не позднее чем за 180 дней до вылета. В список допущенных прививок также входят препараты "Спутник V" и "Спутник лайт". Если была прививка двухкомпонентным средством, то надо, чтобы оба компонента были приняты не менее чем за 14 дней до вылета. Если же вакцинация вовсе противопоказана — это тоже требуется доказать, предоставив соответствующие документы.
Ранее Лайф писал, что Таиланд планирует вернуть подтверждение вакцинации от ковида для туристов. Глава Минздрава страны Анутин Чарнвиракул заявил, что решение необходимо из-за большого потока приезжих из разных стран, в том числе из КНР.
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