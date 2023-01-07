Россияне должны будут предъявить справку о вакцинации от ковида для полёта в Таиланд

Как отмечается, для въезда в страну подойдут справки о любых вакцинах, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда. Страну также можно посетить, если есть подтверждение о том, что человек переболел коронавирусом не позднее чем за 180 дней до вылета. В список допущенных прививок также входят препараты "Спутник V" и "Спутник лайт". Если была прививка двухкомпонентным средством, то надо, чтобы оба компонента были приняты не менее чем за 14 дней до вылета. Если же вакцинация вовсе противопоказана — это тоже требуется доказать, предоставив соответствующие документы.