Диетолог рассказала, когда детям можно давать японские роллы

Дети могут есть японские роллы с пяти лет, но важно, чтобы они могли пережёвывать пищу, а в составе блюда не было сырых продуктов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила детский гастроэнтеролог, диетолог клиники НИАРМЕДИК на Симоновском валу Руслана Мухтасарова.

"Роллы могут быть допустимы, если не содержат в своём составе сырых и необработанных продуктов, и в идеале должны делаться на собственной кухне с соблюдением технологий приготовления и санитарных норм", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что детям запрещено употреблять рыбные и мясные продукты, которые не прошли тепловую обработку. В данном случае есть риск заражения различными паразитами. Не стоит давать детям острые васаби и имбирь, так как они могут вызвать расстройство пищеварительной системы.

Сырая рыба также опасна тяжёлыми металлами. Кроме того, Мухтасарова напомнила, что морепродукты входят в "золотую восьмёрку" аллергенов. В этой связи врач подчеркнула, что суши и роллы можно есть только свежими.