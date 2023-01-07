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7 января, 18:29

Главный тренер "Спартака" Абаскаль не намерен покидать команду зимой

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не планирует покидать команду зимой. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация, что 33-летний испанец получил предложение от команды чемпионата Испании и всерьёз его рассматривает. Однако, по данным издания, это не соответствует действительности и контракт тренера, который рассчитан до 30 июня 2024 года, защищён со стороны "Спартака".

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Напомним, Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года, под его руководством команда вышла в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. В сентябре Абаскаля оштрафовали на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом".

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ТАСС / Новодережкин Антон

Варвара Романова

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