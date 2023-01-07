Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала аргентинского футболиста Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2022 года. Он удостоен этой награды в пятый раз — таким образом, спортсмен побил рекорд экс-полузащитника испанской сборной Хави, который получал этот титул четыре раза.

"Таким образом, Лионель Месси за свою карьеру получил уже 13 ежегодных наград IFFHS, а [португальский футболист] Криштиану Роналду с восьмью наградами занимает второе место [по этому показателю]", — сказано в заявлении организации.