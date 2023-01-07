Месси в пятый раз стал лучшим плеймейкером года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала аргентинского футболиста Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2022 года. Он удостоен этой награды в пятый раз — таким образом, спортсмен побил рекорд экс-полузащитника испанской сборной Хави, который получал этот титул четыре раза.
"Таким образом, Лионель Месси за свою карьеру получил уже 13 ежегодных наград IFFHS, а [португальский футболист] Криштиану Роналду с восьмью наградами занимает второе место [по этому показателю]", — сказано в заявлении организации.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Пост Месси с Кубком мира в Instagram* побил рекорд по количеству лайков, опередив знаменитую фотографию куриного яйца.
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