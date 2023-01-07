Медведев уступил Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде

Россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в австралийской Аделаиде. Встреча, которая продолжалась 1 час 24 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Медведев сделал пять эйсов, допустил две ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх против двух у соперника. В финале Джоковича ждёт поединок с американцем Себастьяном Кордой, встреча пройдёт завтра, 8 января. Призовой фонд турнира составляет более 642 тысяч долларов.