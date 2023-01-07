WADA озвучило размер обязательного взноса России в 2023 году

Размер обязательного ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в наступившему году составит один миллион 267 тысяч 23 доллара. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя пресс-службы WADA.

"Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023", — сообщил представитель пресс-службы агентства.

Уточняется, что выплачивать взнос должно Министерство спорта РФ. В прошлом году ведомство заплатило WADA $1 177 557, в 2021 году — $1 091 877.