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7 января, 09:20

WADA озвучило размер обязательного взноса России в 2023 году

Размер обязательного ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в наступившему году составит один миллион 267 тысяч 23 доллара. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя пресс-службы WADA.

"Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023", — сообщил представитель пресс-службы агентства.

Уточняется, что выплачивать взнос должно Министерство спорта РФ. В прошлом году ведомство заплатило WADA $1 177 557, в 2021 году — $1 091 877.

WADA передало "допинговое" дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд

WADA передало "допинговое" дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Ранее Лайф сообщал, что WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.

Обложка ©

shutterstock

Наталья Исакова

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