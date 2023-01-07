Первая ракетка мира не выступит на Australian Open
Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы
Карлос Алькарас. Обложка © Instagram (признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / carlitosalcarazz
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что пропустит в этом году Открытый чемпионат Австралии по теннису. Теннисист признался, что полученная на тренировке травма не позволит ему выступить на первом в сезоне турнире Большого шлема.
"Когда я был в лучшей форме перед стартом сезона, я получил травму из-за случайного, неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепончатая мышца правой ноги. Я так усердно работал, чтобы достичь своего наилучшего уровня в Австралии, но, к сожалению, не смогу сыграть на Australian Open. Это тяжело, но я должен быть оптимистом, восстановиться и двигаться дальше", — написал Алькарас в соцсетях.
В 2023 году Australian Open пройдёт с 16 по 29 января. 19-летний Алькарас является самым молодым лидером мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в истории, в прошлом сезоне он стал победителем Открытого чемпионата США, выиграв свой первый титул Большого шлема в карьере.
Ранее Лайф рассказывал, что Федерация австралийского тенниса (Tennis Australia), организовывающая Australian Open, оставила в силе решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнире Большого шлема в этом году.