Первая ракетка мира не выступит на Australian Open

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что пропустит в этом году Открытый чемпионат Австралии по теннису. Теннисист признался, что полученная на тренировке травма не позволит ему выступить на первом в сезоне турнире Большого шлема.

"Когда я был в лучшей форме перед стартом сезона, я получил травму из-за случайного, неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепончатая мышца правой ноги. Я так усердно работал, чтобы достичь своего наилучшего уровня в Австралии, но, к сожалению, не смогу сыграть на Australian Open. Это тяжело, но я должен быть оптимистом, восстановиться и двигаться дальше", — написал Алькарас в соцсетях.