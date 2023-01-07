Роналду мог продолжить карьеру в Бразилии, но с куда меньшей зарплатой

"Конечно, этот трансфер было бы трудно осуществить, но это "Коринтианс", почему бы не попробовать? Мы сделали ему предложение: его зарплата была бы равна той, которую он заработал бы по контракту в Манчестере, это много, но вполне реально. Я надеялся, что он не примет его. Шучу, у нас было много компаний, наших спонсоров. Игрок такого масштаба окупает себя. Но, чтобы вы понимали, предложение от "Аль-Насра" было в 20 раз больше", — сказал Алвес в эфире программы Os Donos da Bola на TV Bandeirantes.