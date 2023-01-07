"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 23:30

Роналду мог продолжить карьеру в Бразилии, но с куда меньшей зарплатой

Президент "Коринтианса": Делали предложение Роналду, но "Аль-Наср" дал в 20 раз больше

Президент бразильского футбольного клуба "Коринтианс" Дуилио Монтейру Алвес рассказал, что вёл переговоры с португальским нападающим Криштиану Роналду, однако тот выбрал команду из Саудовской Аравии "Аль-Наср".

По словам Алвеса, клуб общался с представителями португальца, в частности с его агентом Жорже Мендешем, в течение долгого периода времени. В Сан-Паулу предлагали 37-летнему футболисту контракт на два года.

За презентацией Роналду в "Аль-Наср" следило больше людей, чем за финалом ЧМ

За презентацией Роналду в "Аль-Наср" следило больше людей, чем за финалом ЧМ

"Конечно, этот трансфер было бы трудно осуществить, но это "Коринтианс", почему бы не попробовать? Мы сделали ему предложение: его зарплата была бы равна той, которую он заработал бы по контракту в Манчестере, это много, но вполне реально. Я надеялся, что он не примет его. Шучу, у нас было много компаний, наших спонсоров. Игрок такого масштаба окупает себя. Но, чтобы вы понимали, предложение от "Аль-Насра" было в 20 раз больше", — сказал Алвес в эфире программы Os Donos da Bola на TV Bandeirantes.

Напомним, футбольный клуб "Аль-Наср" официально представил Криштиану Роналду 3 января. Именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети. Сам футболист заявил, что выполнил свою работу в Европе. При этом Роналду сможет дебютировать за "Аль-Наср" не ранее 21 января из-за дисквалификации.

Роналду попросил купить ему в "Аль-Наср" бывшего одноклубника

Роналду попросил купить ему в "Аль-Наср" бывшего одноклубника

Обложка ©

Twitter / نادي النصر السعودي

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров