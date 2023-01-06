Роналду попросил купить ему в "Аль-Наср" бывшего одноклубника
Роналду попросил руководство "Аль-Насра" подписать партнёра по сборной Пепе
Португальский футболист Криштиану Роналду, который недавно перешёл в "Аль-Наср", заинтересован в том, чтобы клуб из Саудовской Аравии приобрёл у португальского "Порту" защитника Пепе. Об этом сообщает газета Marca.
По данным издания, 37-летний звёздный игрок обсуждал с руководством нового клуба подписание соотечественника. Роналду и Пепе являются давними друзьями, они вместе выступали за мадридский "Реал" и сборную Португалии. Представители "Аль-Насра" согласились с предложением Роналду, поэтому попытаются купить игрока, указывает источник.
Напомним, футбольный клуб "Аль-Наср" официально представил Криштиану Роналду 3 января. Именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети. Сам футболист заявил, что выполнил свою работу в Европе. При этом Роналду не сможет дебютировать за "Аль-Наср" в двух ближайших матчах из-за дисквалификации.
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