"Бавария" подписала контракт с игроком сборной Нидерландов Дейли Блиндом

Контракт с 32-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона, за "Баварию" Блинд будет выступать под 23-м номером. Игрок пополнил состав немецкого гранда на правах свободного агента, так как в конце декабря 2022 года договорился с амстердамским "Аяксом" о досрочном разрыве контракта, истекавшего по окончании нынешнего сезона.

Блинд является воспитанником "Аякса". Также он выступал за нидерландский "Гронинген" и английский "Манчестер Юнайтед", вместе с которым выиграл Лигу Европы в 2017 году. В составе сборной Нидерландов футболист сыграл 99 матчей, в которых забил три гола и отдал 14 результативных передач. В 2014 году в составе национальной команды он стал бронзовым призёром чемпионата мира.