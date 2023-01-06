"Бавария" подписала контракт с игроком сборной Нидерландов Дейли Блиндом
Дейли Блинд. Обложка © Сайт футбольного клуба "Бавария"
Мюнхенская "Бавария" объявила о переходе футболиста сборной Нидерландов Дейли Блинда. Соответствующая информация появилась на официальном сайте немецкого клуба.
Контракт с 32-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона, за "Баварию" Блинд будет выступать под 23-м номером. Игрок пополнил состав немецкого гранда на правах свободного агента, так как в конце декабря 2022 года договорился с амстердамским "Аяксом" о досрочном разрыве контракта, истекавшего по окончании нынешнего сезона.
Блинд является воспитанником "Аякса". Также он выступал за нидерландский "Гронинген" и английский "Манчестер Юнайтед", вместе с которым выиграл Лигу Европы в 2017 году. В составе сборной Нидерландов футболист сыграл 99 матчей, в которых забил три гола и отдал 14 результативных передач. В 2014 году в составе национальной команды он стал бронзовым призёром чемпионата мира.
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