В "Формуле-1" может появиться новая команда

Американская гоночная команда "Андретти" вместе с автопроизводителем "Кадиллак" собирается участвовать в "Формуле-1". Об этом сказано в заявлении конюшни.

Коллектив будет называться Andretti Cadillac. При этом, как пишет Auto Motor und Sport, "Кадиллак" не будет производить собственные двигатели, предположительно, силовые установки команде будет поставлять "Рено".