В "Формуле-1" может появиться новая команда
Команда "Андретти" совместно с "Кадиллаком" планирует участвовать в "Формуле-1"
Американская гоночная команда "Андретти" вместе с автопроизводителем "Кадиллак" собирается участвовать в "Формуле-1". Об этом сказано в заявлении конюшни.
Коллектив будет называться Andretti Cadillac. При этом, как пишет Auto Motor und Sport, "Кадиллак" не будет производить собственные двигатели, предположительно, силовые установки команде будет поставлять "Рено".
Ранее Лайф писал, что гонки "Формулы-1" в Китае не будет четвёртый год подряд. Причиной вновь стало распространение коронавируса в этой стране.
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