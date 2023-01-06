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Регион
Опубликовано 6 января 2023, 01:30

В "Формуле-1" может появиться новая команда

Команда "Андретти" совместно с "Кадиллаком" планирует участвовать в "Формуле-1"

Американская гоночная команда "Андретти" вместе с автопроизводителем "Кадиллак" собирается участвовать в "Формуле-1". Об этом сказано в заявлении конюшни.

Коллектив будет называться Andretti Cadillac. При этом, как пишет Auto Motor und Sport, "Кадиллак" не будет производить собственные двигатели, предположительно, силовые установки команде будет поставлять "Рено".

"Формула-1" лишилась спортивного директора
"Формула-1" лишилась спортивного директора

Ранее Лайф писал, что гонки "Формулы-1" в Китае не будет четвёртый год подряд. Причиной вновь стало распространение коронавируса в этой стране.

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Артур Лапсаков
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