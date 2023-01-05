Чемпионы мира по фигурному катанию среди юниоров Панфилова и Рылов завершили карьеру

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, объявили о завершении карьеры. Об этом они сообщили в "Инстаграме"*.

"Мы долго ждали. На промежутке времени длиной в два года у нас были "завязаны руки". Но сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно. Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но прекрасный путь", — сказано в совместном заявлении спортсменов.

По словам фигуристов, в последние два года Рылов перенёс сложнейшую операцию на позвоночнике, в нижнюю часть которого были вкручены четыре титановых винта, а спустя девять месяцев они вернулись на лёд. Однако через несколько месяцев после возвращения у Панфиловой случился перелом ноги и из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на очень долгий срок.

"Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье, как физическом, так и психологическом", — написала фигуристка.

Спортсмены поблагодарили за всё тренеров и болельщиков.

Панфиловой 19 лет, Рылову — 21. Они выигрывали юношеские Олимпийские игры в 2020 году, юниорский чемпионат мира (2020) и финал юниорского Гран-при (2019/20).

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