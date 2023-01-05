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5 января, 15:44

"Есть мнение — оставь при себе": Джикия ответил на слова Левандовски о нежелании играть с РФ

Джикия заявил, что пожмёт руку Левандовски, несмотря на его заявления

<p>Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия прокомментировал слова капитана национальной команды Польши Роберта Левандовски о нежелании играть с Россией. Футболист предложил ему стать политиком и держать своё мнение при себе.

"Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись. Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение — оставь его при себе", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

При этом россиянин пожмёт руку Левандовски в случае личной встречи, а ответит ли он — "пусть сам решает", добавил Джикия.

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Матвей Шандрыголов

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