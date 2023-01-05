"Есть мнение — оставь при себе": Джикия ответил на слова Левандовски о нежелании играть с РФ

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия прокомментировал слова капитана национальной команды Польши Роберта Левандовски о нежелании играть с Россией. Футболист предложил ему стать политиком и держать своё мнение при себе.

"Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись. Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение — оставь его при себе", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

При этом россиянин пожмёт руку Левандовски в случае личной встречи, а ответит ли он — "пусть сам решает", добавил Джикия.