"Есть мнение — оставь при себе": Джикия ответил на слова Левандовски о нежелании играть с РФ
Джикия заявил, что пожмёт руку Левандовски, несмотря на его заявления
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Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия прокомментировал слова капитана национальной команды Польши Роберта Левандовски о нежелании играть с Россией. Футболист предложил ему стать политиком и держать своё мнение при себе.
"Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись. Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение — оставь его при себе", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
При этом россиянин пожмёт руку Левандовски в случае личной встречи, а ответит ли он — "пусть сам решает", добавил Джикия.
Лайф писал о желании, которое в новогоднюю ночь загадал экс-тренер "Спартака" Олег Романцев. По его словам, он надеется на изменение позиции УЕФА и ФИФА по российскому футболу в 2023 году.