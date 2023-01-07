"Зенит" обменяет Юри Алберто на двух игроков бразильского "Коринтианс"

Президент футбольного клуба "Коринтианс" Дуилио Монтейру Алвес подтвердил, что нападающий Юри Алберто, правами на которого владеет петербургский "Зенит", в ближайшее время должен подписать полноценный контракт с бразильской командой, за которую он выступает на правах аренды.

Срок действующего соглашения 21-летнего форварда с клубом из Сан-Паулу истекает летом 2023 года. При этом "Зенит" получит защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Как указал президент "Коринтианса", клуб сохранит определённый процент прав на обоих футболистов и будет владеть 50% прав на Юри Алберто.

Ренан присоединится к "Зениту" этой зимой, а Ду Кейрос перейдёт в российскую команду летом. По данным Globo, оба игрока уже подписали контракты с петербургским клубом сроком на пять лет. На такой же срок будет рассчитан контракт Юри Алберто с "Коринтиансом". При этом полузащитник Густаво Мантуан останется в аренде в Санкт-Петербурге до конца сезона, а вратарь Иван Куаресма вернётся в "Коринтианс" уже этой зимой.

Юри Алберто перешёл в "Зенит" зимой 2022 года. За петербургский клуб он успел провести 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.