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6 января, 16:37

Биатлонист Самуэльссон удивился из-за слов горнолыжницы Виберг об отстранении россиян

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон был удивлён из-за слов своей соотечественницы, горнолыжницы Перниллы Виберг, которая выступила против отстранения спортсменов из РФ и Белоруссии от международных стартов. Об этом пишет Expressen.

"Я слышал, что Пернилла сказала это (о несогласии с олимпийским движением из-за отстранения россиян и белорусов — прим. Лайфа), и был очень удивлён. В сложившейся сейчас ситуации для меня очевидно, что их нельзя допускать", — отметил Самуэльссон.

Биатлонист также заявил, что в других сферах жизни наблюдаются жёсткие санкции против РФ, потому и спорт, по его мнению, не должен оставаться в стороне.

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Ранее Лайф рассказывал, что Федерация австралийского тенниса (Tennis Australia) оставила в силе решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнире Большого шлема в этом году.

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ТАСС / Zuma / Maxim Thore

Артур Белкин

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