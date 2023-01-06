Биатлонист Самуэльссон удивился из-за слов горнолыжницы Виберг об отстранении россиян

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон был удивлён из-за слов своей соотечественницы, горнолыжницы Перниллы Виберг, которая выступила против отстранения спортсменов из РФ и Белоруссии от международных стартов. Об этом пишет Expressen.

"Я слышал, что Пернилла сказала это (о несогласии с олимпийским движением из-за отстранения россиян и белорусов — прим. Лайфа), и был очень удивлён. В сложившейся сейчас ситуации для меня очевидно, что их нельзя допускать", — отметил Самуэльссон.

Биатлонист также заявил, что в других сферах жизни наблюдаются жёсткие санкции против РФ, потому и спорт, по его мнению, не должен оставаться в стороне.