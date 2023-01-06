Дети продюсера Пригожина остались без квартир на 200 млн рублей в Москве
Mash: Дети Иосифа Пригожина от первого брака проиграли суды и лишились двух квартир
Дети известного продюсера Иосифа Пригожина от первого брака лишились двух квартир в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
Сын продюсера Дмитрий проиграл два дела в суде, одно из которых было против его матери Елены Соколовой, другое — против микрокредитной организации "Константа". Произошло это после того, как в 2019 году мать Дмитрия и его сестра Данаи заложила жилплощадь, а полученные средства потратила вместе с новым ухажёром. Отметим, что каждая из двух квартир оценивается в 100 миллионов рублей.
Ранее Лайф рассказывал, как злоумышленники пообещали 19-летнему футболисту любителю пройти просмотр в ФК "Сатурн", но в итоге просто развели его на деньги.
ТАСС / Артём Геодакян