Дети продюсера Пригожина остались без квартир на 200 млн рублей в Москве

Сын продюсера Дмитрий проиграл два дела в суде, одно из которых было против его матери Елены Соколовой, другое — против микрокредитной организации "Константа". Произошло это после того, как в 2019 году мать Дмитрия и его сестра Данаи заложила жилплощадь, а полученные средства потратила вместе с новым ухажёром. Отметим, что каждая из двух квартир оценивается в 100 миллионов рублей.